Casa alaga e tetraplégico morre afogado no ABC paulista A chuva forte da noite de sábado na Grande São Paulo provocou a morte de um jovem tetraplégico em São Bernardo do Campo, no ABC. Marco Antônio Pessoa da Silva, 33 anos, afogou-se depois que o rio Ribeirão dos Couros transbordou e alagou sua casa, na Rua João Gerbelli, bairro Demarchi, onde morava com os pais e as irmãs. Marco Antônio ficou isolado no quarto depois que a força das águas derrubou uma parede da casa, impedindo que os pais o alcançassem. O enterro do jovem ocorreu às 16h deste domingo no Cemitério Baeta Neves, São Bernardo. Marco Antônio tinha ficado tetraplégico havia 10 anos, quando foi dar um mergulho em um rio e bateu com a cabeça no leito. O pai do jovem disse que pretende processar a prefeitura.