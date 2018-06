Casa da atriz Letícia Spiller é assaltada no Rio

RIO - Três assaltantes invadiram a casa de Letícia Spiller, num condomínio de luxo no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro, e mantiveram reféns a atriz, o marido, a filha de 3 anos, a babá e uma empregada, sob a mira de uma arma. O crime ocorreu na madrugada dessa quarta-feira, 12, quando todos dormiam. Os ladrões fugiram com joias, dinheiro, celulares e eletrônicos. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Polícia Civil informou que as vítimas foram trancadas num quarto pelos criminosos. A residência foi periciada. Investigadores da 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) solicitaram imagens de câmeras de segurança do condomínio.

Os assaltantes usavam máscaras e roupas pretas. Antes de fugirem, eles levaram o dispositivo de armazenamento das imagens das câmeras de segurança da casa e cortaram os fios de telefone do imóvel, a fim de dificultar que a polícia fosse acionada. O roubo foi noticiado na edição desta quinta-feira, 13, do jornal "O Dia".

Atualmente, a atriz Letícia Spiller está no ar como a vedete Lola, na novela "Joia Rara", da TV Globo.