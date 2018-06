Casa de luxo de traficante é localizada após ocupação no Rio

SÃO PAULO - A Polícia localizou, após denúncia anônima, uma casa de luxo, em Santa Teresa, no Rio, pertencente a Jucimar Oliveira, 35 anos, conhecido como "Ju", apontado como principal fornecedor de entorpecentes para os morros do Fallet e Fogueteiro.

Com a ocupação policial nos morros de Santa Teresa, ocorrida no último domingo, 6, foram feitas denúncias sobre a localização do imóvel. A casa tem três andares e uma extensão, com piscina e deck de madeira, TV de plasma em todos os cômodos, cozinha em todos os andares, além de outros itens considerados de luxo.

De acordo com o delegado, Luiz Alberto de Andrade, Jucimar de Oliveira, que trocou seu nome para Júlio Oliveira, estava sendo investigado desde julho do ano passado. Uma senhora, que tomava conta da casa, foi conduzida a delegacia e após depoimento, liberada.