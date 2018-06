Casa de Machado virou moradia de cinco cômodos Ex-menina de rua, Neuza Rodrigues de Paula, de 56 anos, nunca estudou. Curiosamente, vive desde 1970 na Rua do Livramento, 77, onde morou o escritor Machado de Assis. A casa hoje é um cortiço, subdividido em cinco cômodos. De original, só restaram a fachada e uma parede interna. Neuza foi surpreendida com a informação de que Machado viveu ali. "De seis anos para cá inventaram essa história. Todo mundo quer conhecer a casa do escritor."