Casa de prefeito de cidade mineira é alvo de tiros na madrugada

O prefeito de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais, Robson Machado de Sá (PSDB), de 47 anos, teve a casa atingida por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo, 26. Ele e a família dormiam no momento dos disparos que acertaram a porta da sala, o portão da garagem e um carro que estava no local.

O prefeito diz não ter inimigos, apesar de acreditar em alguma retaliação política. Ele e os familiares contaram que o susto foi grande, mas que ninguém ficou ferido pelos disparos efetuados por volta das 2 horas.

Peritos detectaram seis tiros, e a Polícia Civil tenta levantar pistas que levem aos autores.

Robson Machado foi reeleito prefeito da cidade em coligação que contou ainda com outros cinco partidos, tendo recebido 51,8% dos votos válidos na eleição do ano passado.