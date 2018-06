Casa de rapaz suspeito de torturar namorada é incendiada em MG

SÃO PAULO - A casa do rapaz de 25 anos suspeito de agredir a namorada em Patos de Minas, no interior mineiro, foi incendiada na noite desta terça-feira, 31. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 19h20. O fogo foi controlado por volta das 20h50, mas atingiu dois cômodos da residência.

Segundo os bombeiros, pelas características do local o incêndio foi criminoso, provavelmente para vingar a morte da jovem. Foi encontrado um litro de álcool próximo à entrada da residência. A Polícia Militar também esteve no local para averiguar o chamado. O jovem está foragido da justiça.

A adolescente de 17 anos teria sido espancada por cerca de 12 horas após uma crise de ciúmes do namorado no último sábado, 28. A adolescente foi socorrida e levada para o Hospital Regional Antônio Dias com ferimentos graves, mas não resistiu e faleceu na tarde desta terça-feira, 31. A Polícia Civil investiga o caso.