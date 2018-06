Casa do cineasta Zelito Viana é assaltada A casa do cineasta Zelito Viana foi assaltada na madrugada desta quinta-feira. Ele, a mulher, a produtora cultural Vera de Paula; o filho, o ator Marcos Palmeira; e a nora, a diretora de TV Amora Mautner; foram dominados por criminosos e tiveram pés e mãos amarrados com gravatas. Entre dois e quatro homens entraram na casa, no bairro do Cosme Velho, na zona sul da cidade, por volta das duas horas, quando Palmeira e Amora se preparavam para ir embora. O ator e o cineasta chegaram a ser agredidos pelos criminosos. "Eu não consigo nem falar direito porque estou muito chocada. A gente não tem para onde fugir. Tem assaltos em todos os bairros do Rio", disse Vera de Paula. Na casa também funciona a produtora do casal Zelito e Vera, Mapafilme.