Casa do deputado João Paulo Cunha é roubada em Osasco O deputado e ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha (PT) compareceu no domingo, 4, ao 5º Distrito Policial de Osasco, na Grande São Paulo, para registrar a ocorrência do roubo a sua casa, localizada na Vila São José. No crime, foram levados um home theater, um notebook, um aparelho de DVD e dois telefones celulares. O caso foi descoberto no domingo pelo motorista de Cunha. Em depoimento à policia, o funcionário relatou que ao chegar à residência do parlamentar encontrou o portão danificado e a porta dos fundos arrombada. A casa fica fechada e o motorista seria encarregado de ir ao local semanalmente.