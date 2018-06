Casa do Periquito vira sítio arqueológico

Construída no fim do século 19, uma casa de taipa de pilão, agora em ruínas, será objeto de estudo arqueológico da Secretaria Municipal da Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. O espaço é conhecido como Casa do Periquito e estava de pé até a década de 1980. A invasão das plantas e a ação das chuvas destruiu a estrutura. Somente em 2003 a Secretaria do Verde, que se preparava para criar a Área de Proteção Ambiental (APA) Bororé-Colônia, tomou conhecimento do lugar e deu início à preservação do espaço. Em 2004, a casa foi tombada pelo patrimônio histórico. Árvores que ameaçavam destruir ainda mais a estrutura foram retiradas do entorno da edificação e uma tenda para proteger as paredes, feitas principalmente de barro, foi colocada no local. Para impedir que as ruínas sejam ainda mais deterioradas, procurou-se a Secretaria de Cultura para realizar um estudo arqueológico e transformar a casa em um espaço para a comunidade, possivelmente um museu da imigração alemã. Existem apenas 11 casas de taipa de pilão no município de São Paulo. "São achados importantes, cada vez mais raros", explica a arqueóloga Lúcia Juliani. Segundo ela, acreditava-se que todas as casas do tipo já haviam sido encontradas na década de 1950. "Para as comemorações do quarto centenário da cidade, investiram bastante para recuperar o passado de São Paulo." A descoberta da Casa do Periquito foi uma surpresa para a arqueóloga, mas já era bastante conhecida pela comunidade. "Um primo meu indicou a casa para os pesquisadores da APA. Na região, que eu saiba, é a única construção da época", comenta Celso Glasser Bueno. Foi seu tataravô João Frederico Glasser o construtor da propriedade, que por muito tempo acabou habitada por sua família. "Pelo que meu avô conta, fizeram essa casa em 1870 e a família, que era muito grande, morou na residência. Quando eu era criança ainda, brincava dentro da casa." RESTAURO A parceria entre as secretarias dará início à pesquisa e escavação arqueológica. Terminado o estudo, que segundo Lúcia deve durar cerca de um mês, começará o processo de restauro. Caberá ao arquiteto contratado determinar se toda a área será reconstruída ou se as ruínas ficarão expostas. "Sabendo como a casa era antigamente, podemos reconstruir o que ruiu sem danificar o patrimônio", explica a arqueóloga. A região onde se encontra a Casa do Periquito, em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, é rural. Os habitantes - a maioria descendente de alemães - sustentam-se com a exploração da terra e lutam pela preservação do local com a proteção da APA. A criação de um museu para resgatar a história da imigração alemã é, portanto, a ideia mais aceita pelos integrantes do conselho da associação. "A colônia aqui é a mais antiga do Brasil. O restauro da casa e a recuperação dessa história também serão feitos com a educação das crianças e dos moradores da região", conta o gestor da Área de Preservação Ambiental local, Luiz Sertório Teixeira. A participação dos moradores no processo de pesquisa arqueológica e criação de um centro para resgatar a memória da região deverá promover a cultura e garantir a valorização e preservação da casa. "Como é uma zona rural, os moradores se sentem excluídos. É importante o envolvimento do público para a educação patrimonial e o cuidado com a estrutura", declara Lúcia. COMO É A TÉCNICA Raridade: Restam apenas 11 casas de taipa de pilão no Estado. A técnica de origem portuguesa consiste em prensar barro entre placas de madeira e costumava ser usada em propriedades rurais. Mais resistente do que construções de tijolo, as casas tinham arquitetura simples, com plantas quadradas. Os locais mais comuns de construção ficavam próximos a rios. Por cima da madeira, era realizado um revestimento de argamassa de barro e caco de telha. As paredes costumavam ser largas, com cerca de um metro.