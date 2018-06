Casa ilustrada Febre primeiro entre modernos, os adesivos decorativos se tornaram uma alternativa barata para enfeitar qualquer ambiente. Especializada no segmento, a Art Stick abriu há menos de seis meses uma unidade no Continental. Na linha do "faça você mesmo", os kits (R$ 35 a R$ 160) vêm com espátula e manual de instrução para instalação caseira. Se preferir um adesivo personalizado para sua casa, é só levar o desenho que a loja reproduz em vinil. Continental. 5096-1161.