Casa interditada em Pinheiros deve ser demolida Uma das residências abaladas pelo desabamento nas obras do Metrô deve ser demolida nas próximas horas. A casa fica na Rua Capri, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, e a demolição pode acontecer nas próximas horas segundo informações da Defesa Civil Municipal. O horário, no entanto, não estava acertado até o final da noite deste sábado. A decisão foi tomada pela Defesa, após engenheiros avaliarem as condições da casa e verificarem que sua estrutura está totalmente comprometida. Também existe a possibilidade de que outras residências sejam demolidas. A primeira casa a ser derrubada é uma das 55 interditadas devido ao desmoronamento ocorrido na sexta-feira, 12, em obras da Linha 4-Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).