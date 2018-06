SÃO PAULO - Uma adolescente de 16 anos morreu carbonizada na madrugada desta segunda-feira, 14, na casa onde morava, no conjunto Novo Mundo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram apenas o quarto onde a jovem estava. Não havia mais ninguém na residência. A polícia irá fazer perícia no local para identificar as causas do incêndio.