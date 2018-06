Casagrande recebe alta do hospital O ex-jogador de futebol Walter Casagrande Júnior, de 44 anos, recebeu alta ontem, após passar quase três dias no Hospital Albert Einstein, recuperando-se do acidente de carro que sofreu sábado na Lapa, zona oeste de São Paulo. Sua namorada, Karine Vasconcellos, permanece internada, mas passa bem.