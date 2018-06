Casal briga há 2 anos por prêmio de loteria Dois anos após ganhar o maior prêmio lotérico semanal da Europa, um casal português ainda espera para pôr as mãos no prêmio de 15 milhões, que segue bloqueado numa conta bancária. Cristina Simões, de 20 anos, e Luis Ribeiro, de 23, eram namorados que planejavam estudar e abandonar a difícil vida rural de seus pais perto da cidade de Barcelos. Foi então que ganharam o prêmio EuroMillions, em janeiro de 2007. O casal jogava na loteria toda sexta-feira, mas naquela semana Cristina pediu ao namorado que comprasse um bilhete adicional, quando fez a aposta habitual de 4. Foi justamente este o bilhete vencedor. Cristina diz que já devolveu a Luis os 2 que lhe devia. O casal abriu uma conta conjunta, parcialmente controlada pelos pais dela. Agora só se encontram no tribunal e um juiz congelou a conta. Os dois decidiram se separar depois de os pais de Cristina terem se recusado a permitir que Luis sacasse o dinheiro. Ele os contestou na Justiça e Cristina diz agora querer todo o valor. "Ela não queria me dar nem um centavo", protestou Luiz em entrevista à imprensa. Cristina afirma que ele mentiu para ela, dizendo que estava na faculdade, quando tinha viajado a Lisboa para se encontrar com um gerente de banco. Os advogados de Luis dizem que ele aceita dividir o prêmio. Agora a decisão cabe aos juízes.