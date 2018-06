Casal briga, provoca incêndio e 30 casas são destruídas Uma briga entre um homem drogado e enciumado e sua companheira resultou num incêndio que destruiu 30 casas de madeira no bairro da Condor, em Belém (PA), na madrugada de hoje (10). Durante a briga do casal, o homem, conhecido como Bena, pôs fogo em um colchão. As labaredas se espalharam pelo quarto e atingiram as casas vizinhas. Homens, mulheres e crianças, em pânico, tentaram salvar o que podiam, mas pouco puderam fazer. As famílias perderam móveis e eletrodomésticos e a maioria ficou só com a roupa do corpo. O capitão Almeida, do Corpo de Bombeiros, disse que as casas queimaram com muita rapidez devido à fragilidade das construções em madeira. Os desabrigados foram alojados num centro comunitário do bairro, que começou a fazer o levantamento de tudo o que foi destruído pelo fogo. Revoltados com o casal que provocou o incêndio, alguns moradores saíram à procura de Bena, que fugiu do local. A mulher dele quase foi linchada ao aparecer no centro comunitário. Foi salva pela polícia. O governo estadual e a prefeitura prometeram ajudar na construção de novas casas em alvenaria para os desabrigados.