Casal de chineses é morto a pauladas O casal de chineses Lien Chien e Lin Chiang Wensu, ambos de 64 anos, foi morto a pauladas enquanto dormia, em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju, na quinta-feira. Eles eram pioneiros na criação de camarão em cativeiro. O delegado que investiga o caso, Mário Leoni, trabalha com a hipótese de latrocínio. Segundo a polícia, a porta do quarto foi arrombada. Foram encontrados sinais de luta corporal no local.