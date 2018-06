Casal de idosos é vítima de golpe e tem R$ 70 mil roubados Um casal caiu no golpe do telefone quebrado e teve R$ 70 mil reais roubados da própria casa, em Caraguatatuba, no Litoral Norte Paulista. O crime começou a ser elaborado pela quadrilha na última terça-feira, 13. Os ladrões cortaram o fio do telefone da casa das vítimas, no bairro Canta Galo, e no dia seguinte, vestidos com uniformes de uma empresa de telefonia, se apresentaram para resolver o problema. Os donos da casa deixaram os falsos funcionários entrarem. Quando já estavam no interior da residência e renderam o casal Manoel do Nascimento Padrão, de 72 anos e Maria Adelaide de Quina Ochoa, de 73 anos. Eles foram amarrados e colocados em um cômodo da casa. Os bandidos tinham informações sobre onde o casal guardava dinheiro. Quando estavam praticando o assalto, um outro homem chegou vestindo um colete da polícia civil, mas também se tratava de um integrante da quadrilha, que ajudou no crime. Os ladrões fugiram com cerca de R$70 mil em notas de reais, dólares e libras esterlinas. Também foram roubados cerca de R$12 mil em jóias. A polícia civil investiga o caso, mas até o final do dia os assaltantes continuavam foragidos.