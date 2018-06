Casal de idosos morre soterrado em Minas Gerais Um casal de idosos morreu soterrado nesta terça-feira, 16, no município Além Paraíba, na Zona da Mata, em Minas Gerais. De acordo com Regiane Jordão, da equipe de assessoria de imprensa da prefeitura do município, o aposentado Otávio Gomes da Cunha, 71 anos, e a dona de casa Lenice Conde da Cunha, 64 anos, tiveram sua residência soterrada por volta das 5 horas desta terça. "Não deu tempo de socorrê-los. O barranco soterrou a casa, que ficava numa encosta, e ela foi parar no meio da avenida", disse. As fortes chuvas vêm atingindo praticamente todos os bairros da cidade. A casa soterrada nesta manhã ficava localizada em um dos principais bairros da cidade, na Praça da Bandeira. Segundo Regiane, chove forte na cidade desde o dia 1º deste mês. "A situação é bem crítica. As chuvas começaram praticamente no dia 1º e já no dia 4 foi decretado estado de emergência", informou. "Na quarta-feira da semana passada, dia 10, houve uma chuva bastante forte que provocou diversos alagamentos, com lama invadindo as casas". Até o momento, 350 residências já foram notificadas. A maioria dos moradores dessas áreas de risco estão em casa de amigos e parentes, segundo informou a Defesa Civil. Sete famílias, no entanto, estão abrigadas em ginásios da cidade. A cidade é administrada pelo prefeito Sérgio Ribeiro (PMDB). O Rio Paraíba, que corta a cidade, já está um nível acima do normal, mas, de acordo com Regiane, ainda está dentro do controle, "sem apresentar riscos". O município deverá solicitar ao governo de Minas Gerais auxílio para a reconstrução da cidade e ajuda aos desabrigados. Até o momento foi contabilizada perda total de 15 residências. "Inicialmente entramos em contato com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de Belo Horizonte que nos disponibilizou 100 cestas básicas, 50 colchões, 50 cobertores e dois sacos de roupa", complementou a assessora de imprensa. Segundo Regiane, estradas próximas à cidade, como as rodovias BR 116 e BR 393, também estão sendo prejudicadas.