Casal de ingleses é resgatado de helicóptero de abismo no Amazonas

MANAUS - Um casal de ingleses foi resgatado na manhã desta quarta-feira, 21, por um helicóptero da Marinha depois de o trailer onde viajavam ter caído num abismo, na altura do município de Manicoré, a 335 quilômetros de Manaus, na estrada BR-319 (Manaus - Porto Velho). Segundo a assessoria da Marinha, o resgate só foi possível porque o casal acionou a guarda costeira britânica por meio de um telefone via satélite, que entrou em contato com a Marinha brasileira para resgatá-los.