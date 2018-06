Casal de PMs é espancado em Guarulhos

SÃO PAULO - O sargento Vitor Henrique da Silva, de 49 anos, e a soldado Maria Aparecida da Silva, de 46 foram espancadas na madrugada deste sábado, 2, em Guarulhos, São Paulo. O casal, que chegava à casa dos pais, foi socorrido por um outro soldado,que os encontrou gravemente feridos com golpes de pé de cabra. Vitor morreu ao dar entrada no PS Maria Dirce. <br> <br> A arma do crime, manchada de sangue, foi abandonada no local pelos criminosos. A polícia civil suspeita de que Vitor tenha também sido baleado na cabeça, mas a perícia do Instituto de criminalística ainda não apurou. <br> <br> As primeiras suspeitas são de que tenha ocorrido uma tentativa de assalto à residência do casal e ao perceber que ambos eram policiais militares os criminosos passaram a agredi-los. Não está descartada, porém, a hipótese de que tenham sido vítima de ato de vingança. <br> <br> Maria Aparecida está internada em estado muito grave na UTI do Hospital Geral de Guarulhos.