Casal desaparecido em trilha no RS há uma semana é encontrado

SÃO PAULO - O casal que estava desaparecido desde o início da semana no Parque Nacional Aparados da Serra, em Cambará do Sul, no nordeste do Rio Grande do Sul, foi encontrado por volta das 8h30 desta sexta-feira, 11.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, Klauss Müller, e sua esposa, Márcia Müller, passam bem. O casal desapareceu perto de um cânion enquanto fazia trilha. A região é de difícil acesso.