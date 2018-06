Casal é acusado de matar mulher em ritual de magia negra Um casal foi preso na tarde desta quarta-feira em Taubaté, Vale do Paraíba, acusado de matar uma dona de casa, no mês passado, em um ritual de magia negra. A família de Liliane Naves dos Santos, de 29 anos, prestou queixa na polícia sobre o desaparecimento da vítima e apontou alguns suspeitos. O casal acabou detido e informou à polícia onde estavam as partes do corpo da vítima. Liliane foi assassinada com requintes de crueldade, teve a cabeça decepada e o corpo carbonizado. Os assassinos guardaram parte da ossada em sacos pretos onde estavam também imagens velhas de santos, dezenas de velas e algumas ferramentas. Os sacos foram escondidos em uma casa abandonada. Os criminosos acabaram jogando o crânio da vítima em um viaduto próximo ao bairro Vila das Graças. A polícia pediu à Justiça a prisão temporária do casal que não teve o nome revelado pela polícia. Um terceiro envolvido está foragido. De acordo com o delegado seccional Roberto Martins de Barros a ossada vai passar por exames de DNA para comprovar a identidade da vítima.