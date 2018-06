Casal é assaltado e jogado do alto da Avenida Niemeyer no Rio

O empresário Marcelo José de Souza Luiz Viana, de 43 anos, e a namorada dele, a publicitária Paula Guimarães Barreto, de 31, foram jogados no mar, do alto da Avenida Niemeyer, depois de sofrerem um assalto em Ipanema, na zona sul, na noite da terça-feira, 3. Viana contou ao Estado que foi agredido a coronhadas, ameaçado de morte e, por fim arremessado de uma mureta. Veja também: Empresário conta como foi o roubo no Rio Ele rolou por cerca de 10 metros, até se agarrar numa árvore. Paula também foi jogada e se segurou nas pedras. Ao deixarem o local, os assaltantes ainda cumprimentaram, com leve aperto da buzina, policiais que vinham em sentido contrário. "Eles são atrevidos", comentou o empresário, dono de uma franquia da cadeia de lanchonete Bob's. Viana e Paula jantaram em um restaurante em Ipanema. Por volta das 23h30, o empresário pegou seu Audi para deixar a namorada em casa, no Leblon. Ele percebeu que uma Pajero, com insulfilm nas janelas, encostou próximo ao veículo em que estava o casal. Quatro homens saíram do carro e anunciaram o assalto. O empresário chegou a cogitar a hipótese de fugir, mas desistiu, já que o carro não era blindado. Dois homens sentaram nos bancos da frente e o casal foi colocado no banco de trás, ladeado pelos outros dois assaltantes. Viana contou que ele e a namorada entregaram joias, cordões, relógios, carteiras e celulares. Mas os assaltantes queriam ir até a casa do empresário, na Barra da Tijuca. Viana tentava acalmar os criminosos, dizia que o carro não tinha alarme. Foi agredido a coronhadas. No caminho para a casa do empresário, na Barra da Tijuca, os assaltantes decidiram deixar o casal na Niemeyer, liga o Leblon a São Conrado, na zona sul. Um deles mandou que o empresário sentasse na mureta e o jogou, provavelmente com um chute. Depois Paula também foi jogada, mas com menos força. Ela ficou próxima à estrada e conseguiu chamar a atenção dos policiais. Houve perseguição e o Audi foi recuperado, ainda na madrugada. Os assaltantes fugiram.