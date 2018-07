Casal é baleado em Jacarepaguá, no Rio

Um casal foi baleado no início da noite desta sexta-feira, 29, na Avenida Ayrton Senna, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio .

Segundo a Polícia Militar, o veículo Fiat Siena do casal teria sido fechado na avenida e os ocupantes haviam sido baleados em uma tentativa de roubo.

Mas de acordo com relatos de um amigo do casal, as vítimas Alexandre Rodrigues Leal, de 37 anos e Caroline de Assis Martins, de 24 anos, teriam sido atacadas pelo ex-namorado da mulher, com quem teria mantido um relacionamento por dois anos. Segundo o amigo, o casal era ameaçado constantemente e chegou a procurar a polícia mais de dez vezes.

Em uma rede social, o amigo relatou que Caroline levou 3 tiros, dois no braço e um embaixo do peito, e Alexandre 1 no ombro.

De acordo com a PM, o casal foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Eles teriam passado por cirurgias. A ocorrência foi registrada na 32ª DP.