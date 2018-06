Casal é detido após ser flagrado fazendo sexo oral no meio de rua no Paraná

CURITIBA - Policiais do destacamento de Rolândia, a cerca de 400 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná, detiveram, por volta das 22 horas de segunda-feira, um casal praticando sexo oral no meio da Rua Topázio, na Vila Oliveira.

O homem, de 43 anos, e a mulher, de 37 anos, não tiveram os nomes divulgados, mas, de acordo com o setor de Relações Públicas, eram pessoas sem muitos relacionamentos na cidade.

Os policiais foram avisados por populares, por meio do telefone 190. No local, flagraram os dois com as calças abaixadas e realizando o ato obsceno. Eles pediram que parassem com o ato, mas o casal, que apresentava sinais de embriaguez, negou-se. Os dois ainda teriam ficado alterados e passaram a xingar os policiais.

Ambos foram detidos e conduzidos ao Batalhão da Polícia Militar. Lá foi lavrado um termo circunstanciado por ato obsceno e desacato à autoridade. Depois, o casal foi liberado. O caso não tinha sido remetido à delegacia de polícia até a tarde desta terça-feira.

Texto atualizado às 19h.