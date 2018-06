Casal é detido com 1,6 mil munições de fuzil em Paraty (RJ)

Um casal foi detido neste sábado, 6, na cidade de Paraty (RJ) transportando no interior de um Fiat Siena, de placas do Paraná, um total de 1,6 mil munições para fuzil AK-47 e FAL.

Policiais rodoviários federais pararam o Fiat no quilômetro 574 da Rodovia Rio-Santos (BR-101) ao desconfiarem do veículo. Um menino de 4 anos também estava no carro, como forma de despistar a polícia, mas o nervosismo do casal fez com que os policiais realizassem uma vistoria minuciosa no veículo.

Toda a munição e uma luneta Bushnell, utilizada por atiradores de elite em tiros de precisão, estavam envolvidos em meias de nylon e escondidos no painel frontal do carro. A munição, segundo o motorista, veio do Paraguai seria entregue no Rio.

O casal receberia R$ 5 mil pelo transporte e não revelou aos policiais o nome da pessoa que iria receber a encomenda nem mesmo o local onde ela mora. Os ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados para a 167ª Delegacia, em Paraty.