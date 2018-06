Casal e jovens são presos por tráfico em Carapicuíba (SP) Um casal e dois jovens foram detidos, por volta das 21h de quarta-feira, em sua residência, na cidade de Carapicuíba (Grande São Paulo). No interior da casa, os policiais encontraram dois tijolos de maconha, com cerca de 700 gramas de maconha, e outras 20 trouxinhas da mesma droga. Entre os envolvidos estava Anésio Vicente, um senhor de 76 anos. A Polícia Militar chegou ao imóvel após uma denúncia anônima e deteve, além de Vicente, Raquel Santana dos Santos Bezerra, de 54 anos, e dois jovens que moravam com o casal, identificados como Dione Quide Estevam Santos, 25, e Matusalém Evangelista Silva, de 26 anos. O quarteto foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Carapicuíba e indiciado por tráfico de drogas. Raquel será encaminhada à Cadeia Feminina de Itapevi e os demais, a um dos Centros de Detenção de Provisória de Osasco.