Casal é morto a facadas dentro de casa em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO - Um casal de idosos foi morto a facadas, na madrugada desta quarta-feira, 2, numa residência da Rua Eça de Queirós, na Favela do Limpão, região do Jardim Regina, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Às 3h50, ao chegar em casa, abrir a porta e ver os pais caídos no chão da sala e ensanguentados, o filho do casal resolver recuar, não entrou na residência e ligou para os bombeiros, que acionaram a Polícia Militar, após verificar o tipo de arma utilizada no crime e que o casal já estava morto.

A senhora, segundo a polícia, estava degolada e o marido, caído de bruços sobre uma poça de sangue. Segundo ainda a polícia, havia sinais de luta dentro da casa e as gavetas dos móveis do andar superior estavam abertas. Até as 5h30, a perícia ainda não havia terminado o trabalho no local do crime.

Não se sabe ainda se o casal foi executado por criminosos que já chegaram com a intenção de matar ou se o caso trata-se de um latrocínio - roubo seguido de morte - motivado por reação das vítimas. Os dados serão encaminhados ao plantão do 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.