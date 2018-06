Casal é preso ao invadir clínica em SP Um casal foi preso, por volta da 1h desta madrugada, quando realizava um furto na clínica médica Procordis, localizada na Rua Carlos Sampaio, nº 331, no bairro da Bela Vista, região central da capital paulista. Vizinhos da clínica ouviram o barulho no interior do prédio e acionaram a policia. Nelson Renato da Luz, 21, e Luciana Alves, 19, haviam pulado o muro e quebrado o vidro de uma janela. Doze policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar cercaram o local e detiveram o casal. Os ladrões haviam separado vários equipamentos médicos, entre eles estetoscópios e material para medição de pressão. Os policiais também encontraram um computador escondido dentro de um bueiro próximo à clínica. Segundo o tenente que comandou a prisão do casal, a dupla chegou a depredar equipamentos que não conseguiriam levar do local. O casal foi encaminhado ao 5º Distrito Policial, da Aclimação.