Casal é preso ao tentar seqüestrar menina em Ubatuba Um casal foi preso na tarde de domingo,11, quando seqüestrava uma criança de quatro anos, no trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125). O flagrante aconteceu às 16h20, no quilômetro 88, em Ubatuba, Litoral Norte Paulista. O deficiente físico Josias Lopes Silva, de 33 anos, e uma adolescente de 16 anos, levavam a criança que estava no banco de trás de um carro, quando o veículo foi interceptado pela Polícia Militar. Cerca de 15 minutos antes, o casal, em um veículo Golf vermelho, parou em frente à casa da menina, no bairro Samambaia, onde ela brincava com outras crianças, entre elas, o irmão de 6 anos. "A adolescente desceu do carro, perguntou se eu estava e rapidamente pegou minha filha no colo, tampou a boca dela e a colocou no carro. Meu filho maior ficou apavorado", contou a mãe, que pediu para não ser identificada. Os dois filhos dela estavam na companhia dos avós e saíram para brincar na calçada, como sempre faziam. "Eu morava no Rio de Janeiro e me mudei pra cá, achando que seria mais calmo", revelou. "Tirei até as fotos da Internet, estou com medo". O avô da criança pediu ajuda a outros motoristas, que chamaram a polícia. Houve perseguição até o quilômetro 88, onde a criança foi recuperada. O seqüestrador não tem as duas pernas e dirigia um veículo adaptado. No depoimento à polícia, contaram que tinham roubado a menina porque não conseguiam ter filhos. Os dois foram levados para a delegacia e a criança devolvida à família. De acordo com a polícia, o acusado também morava em Ubatuba e pedia esmola no centro da cidade por ser aleijado.