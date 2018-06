Casal é preso após carro roubado capotar Policiais rodoviários perseguiram, nesta madrugada, por mais de 20 quilômetros, na pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, um carro que havia passado em velocidade muito acima do permitido em frente à base do quilômetro 40. No Fiesta azul, placas DDS 7935/SP, roubado ontem no bairro do Cambuci, na zona Sul de São Paulo, estavam Deivison Marques dos Santos, de 23 anos, e sua colega, a adolescente E.M.S.G., de 17 anos. A perseguição, que começou em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, só terminou no quilômetro 62, já em Cubatão, no litoral, onde o bandido deixou op carro capotar. Com Deivison, os policiais encontraram 500 gramas de maconha. Segundo o soldado André, da viatura R-01184, o rapaz teria jogado pela janela do carro durante a fuga uma arma que carregava consigo. A garota sofreu apenas escoriações, mas Deivison teve de ser encaminhado ao pronto-socorro. O caso foi registrado no DP Central de Cubatão.