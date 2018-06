Casal é preso por manter idosa em cárcere privado na BA Clarice dos Santos Batista e o marido, Romilson Moreira Conceição foram presos na tarde desta segunda-feira, 29, na Delegacia do Idoso de Salvador, na Bahia. Eles são acusados de manter a mãe de Clarice, Helenita Fagundes dos Santos, de 84 anos, em cárcere privado. Segundo agentes que participaram da prisão, Helenita, portadora do Mal de Alzheimer, recebia uma pensão de cerca de R$ 2 mil mensais, administrada pelo casal. A idosa foi encontrada trancada em um quarto nos fundos da casa onde mora o casal, no bairro periférico de Canabrava. A porta do cômodo era vigiada por um cão da raça pitbull. De acordo com a delegada que investiga o caso, Márcia Telma, a descoberta da polícia foi feita depois que a unidade recebeu ligações denunciando a situação. Se condenados, os acusados podem pegar uma pena de cinco anos de prisão.