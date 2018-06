Casal é preso suspeito de estuprar a própria filha no litoral de Santa Catarina

SÃO PAULO - Um casal foi preso acusado de estupro na quinta-feira, no município de Massaranduba, litoral de Santa Catarina. A vítima era uma adolescente de 15 anos, filha de Cleuza Aparecida Alves, de 37 anos. O homem, Osvaldo Esfran Domingues, também de 37 anos, era padrasto da jovem.

Segundo a polícia, a informação sobre o abuso sexual foi fornecida há cerca de 15 dias, quando a adolescente delatou o caso ao Conselho Tutelar. Segundo seu depoimento, o padrasto abusava sexualmente dela, com consentimento da mãe. O crime ocorreu em cinco oportunidades, sendo a primeira vez em fevereiro deste ano.

A adolescente era instigada e, por vezes, forçada pela mãe a fazer sexo oral no padrasto. Em algumas oportunidades, conforme relato da vítima, a mãe pedia para ela tomar banho junto com o padrasto, consentindo que ele praticasse atos libidinosos com ela.

O casal, ainda, praticava sexo e assistia a filme com conteúdo pornográfico na frente da filha e do namorado da adolescente, com a intenção de estimular ambos a iniciar uma orgia.

Na casa ainda morava a filha mais nova de Cleuza, fruto de um terceiro relacionamento. A Polícia Civil apura se ela também era alvo do desejo sexual do casal. O casal foi encaminhado para o Presídio de Jaraguá do Sul.