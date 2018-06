Casal é queimado vivo na Região Metropolitana de Curitiba

SÃO PAULO - Um casal foi queimado vivo na noite de sábado, 9, no município de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Os bombeiros fizeram o resgate por volta das 20h e eles foram encaminhados para o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o casal permanece na UTI em estado grave. O homem, de 37 anos, teve quase 90% do corpo queimado, e a mulher, de 45, cerca de 40%. Ambos estão sedados e o tratamento está sendo feito com curativos. A assessoria informou ainda que hoje pela manhã a irmã e o pai do rapaz foram ao hospital identificá-lo. Eles confirmaram que as vítimas eram amantes e usuárias de drogas.

A polícia de São José dos Pinhais está cuidando do caso e disse já ter o nome de um possível autor e o motivo do crime, mas não quis fornecer outras informações para não comprometer o andamento da investigação.