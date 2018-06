Casal italiano é preso em 5,5Kg de cocaína Policiais federais prenderam hoje em Ipatinga, Vale do Aço, um casal de italianos suspeito de integrar uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Domenico Troia e Brigida Matera foram deditos em flagrante na rodoviária da cidade, quando tentavam embarcar para Salvador levando uma mala em cujo fundo falso havia 5,5 quilos de cocaína pura. Os policiais chegaram ao casal depois de prender, em Belo Horizonte, a comerciante Patricia Ellen Cançado, que hospedou os italianos na capital, e o namorado dela, Jorge Luís Soares, conhecido como "Jorge Bombeiro", traficante foragido da Justiça do Rio de Janeiro e suposto líder do tráfico na favela Dona Marta. Segundo a PF, o casal de italianos, conduzido à Delegacia da corporação em Governador Valadares, Leste de Minas, pretendia levar a cocaína primeiro à Bahia e, depois, para Lisboa e para Paris, para onde tinham passagens aéreas compradas.