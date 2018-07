Casal morre ao cair de edifício em São Paulo Um casal morreu por volta das 16 horas desta terça-feira ao cair da janela no 16º andar de um apartamento na Rua Bartolomeu Feio, nº 66, no Itaim Bibi, bairro da zona sul de São Paulo. Segundo informações do 96º DP, no Brooklin, o boletim de ocorrência foi registrado como ?morte a esclarecer?. A princípio, trata-se de um acidente, porque não havia mais ninguém dentro do imóvel, cujas portas estavam trancadas por dentro. O casal estava para se mudar, e o marido estaria retirando uma cortina quando perdeu o equilíbrio. A esposa tentou socorrê-lo, e os dois caíram juntos. O ator e comediante Marcos Plonka, que está na frente do prédio por ser amigo do casal, disse que ficou desesperado quando recebeu a notícia. "Somos amigos há 35 anos", comentou. Ele considera que realmente ocorreu um acidente, porque o casal era judeu e, de acordo com o ator, "um dos pecados capitais do judaísmo é o suicídio. Por isso, não foi suicídio, foi um acidente", opinou Plonka.