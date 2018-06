Casal morre em batida perto do Ibirapuera O casal Ricardo Piola Luque, de 23 anos, e Mayara Rondoni Tanus, de 20, morreu na manhã de ontem em um acidente de carro perto do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Luque dirigia um Astra preto pela Avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido bairro, quando, às 5h30, perdeu o controle do veículo e bateu em dois postes.