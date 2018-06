Casal morre no Paraná após cair do 12.º andar A Delegacia de Homicídios de Curitiba investiga a morte de um casal, na madrugada de ontem, após uma queda do 12º andar de um edifício no centro. Segundo a polícia, Daniella Luciana Marcos, de 29 anos, foi a primeira a cair, na calçada. Logo depois, caiu seu marido, Alexandre Lopes da Rocha, de 31. O filho do casal, de 2 anos, foi encontrado dentro do apartamento. A delegada Iara Dechiche afirmou que somente o laudo do Instituto de Criminalística poderá apontar o que aconteceu. "O que se sabe é que eles brigavam muito."