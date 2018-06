Casal morre queimado após jantar à luz de velas em Alagoas

O que seria um jantar romântico à luz de velas terminou em tragédia para o casal Antônio Caetano dos Santos e Ana Lúcia dos Santos. Eles sofreram graves queimaduras enquanto dormiam, após uma noitada com muita bebida alcoólica. Uma das velas usadas no jantar caiu sobre o colchão, incendiando o quarto e as vítimas, que residiam no povoado de Poxim, no município de Coruripe, litoral sul de Alagoas, a 90 quilômetros de Maceió. O Instituto Médico Legal Estácio de Lima recebeu na manhã desta terça-feira o corpo de Antônio Caetano, que estava internado na UTI da Unidade de Emergência, em Maceió. Ele foi a segunda vítima fatal do incêndio ocorrido na madrugada do último domingo, quando estava acompanhado de Ana Lúcia, que morreu na tarde de segunda-feira. Segundo a equipe de plantão do Hospital Carvalho Beltrão, em Coruripe, onde o casal recebeu os primeiros socorros, a própria Ana Lúcia teria dito que eles dormiram sob o efeito do álcool e não perceberam o instante em que a vela caiu sobre o colchão. O casal chegou à unidade de saúde em estado gravíssimo, com 100% do corpo queimado. Mesmo assim, Antônio Caetano só veio a falecer na madrugada desta terça.