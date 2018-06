Casal Nardoni espera julgamento há mais de 1 ano Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá - pai e madrasta acusados da morte de Isabella Nardoni, de 5 anos, em março de 2008 - estão presos em Tremembé, interior paulista, há 1 ano. No início deste mês a defesa pediu novo exame de DNA no sangue do casal. A Justiça analisa o pedido.