Casal pega 20 anos por sexo com menina de 6 O professor universitário Carlos Ivancko, de 47 anos, e a estudante residente Ana Paula Silva, de 27, foram condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas a 20 anos, 6 meses e 18 dias de prisão por atentado violento ao pudor. Em fevereiro de 2007, o casal praticou sexo oral com a filha da estudante, de 6 anos, em Uberlândia. O professor tentou praticar sexo com a menina. Eles produziram fotografias. Em primeira instância, foram condenados a 54 anos.