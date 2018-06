Casal se separou há 1 mês, após traição ser revelada Marcelo Silva ainda era policial militar e trabalhava como segurança da escola de samba Grande Rio quando conheceu Susana Vieira no carnaval de 2006. Ela, 28 anos mais velha, era madrinha de bateria da escola. Os dois se casaram no mesmo ano e ficaram juntos até o mês passado, quando Fernanda Cunha, de 24 anos, ligou para a atriz contando que matinha um relacionamento com o ex-PM. Susana o expulsou de casa e pediu a separação. Fernanda voltou para a casa dos pais em Goiânia e chegou a prestar queixa contra Marcelo na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), acusando-o de agredi-la ao saber do telefonema que revelou a traição. Dias depois, o novo casal apareceu em programas de TV para anunciar que manteria o romance. Em rede nacional, a apresentadora da TV Globo Ana Maria Braga, amiga de Susana, chamou Marcelo de "lixo", "vagabundo" e "mau caráter". "Esse cara é muito cafajeste, é aproveitador", disse. E completou: "Se você desaparecesse da face da terra agora seria uma coisa maravilhosa para todo mundo." Procurada, a apresentadora não quis comentar o assunto. Dois meses após se casar com a atriz, Marcelo foi preso, acusado de quebrar um quarto de motel e de agredir a garota que o acompanhava. Acabou perdoado pela atriz. Poucos meses depois, foi expulso da PM.