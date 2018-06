Casal usava filho de cinco anos para transportar drogas

Um casal foi preso em flagrante por usar um filho de cinco anos como transportador de drogas em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 18. A Brigada Militar (a polícia militar gaúcha) desconfiou dos movimentos da família, que circulava pelas ruas centrais da cidade enquanto a maioria dos veranistas estava dormindo e chegou a abordar os adultos, sem encontrar nada. Nesta madrugada, os policiais observaram diretamente o deslocamento dos três até as proximidades da ponte que liga Tramandaí ao município de Imbé e flagraram a entrega de drogas, retirada dos bolsos da criança, a dois usuários. Os vendedores e compradores foram presos. O garoto, que portava 32 pedras de crack, foi encaminhado ao Conselho Tutelar e entregue à sua avó.