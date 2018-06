Casal viajava para lua de mel na Europa

A médica Bianca Machado Cotta e o advogado Carlos Eduardo Macário de Melo realizaram o sonho do casamento no sábado, numa festa com muito requinte no Iate Clube Icaraí, um clube nobre da cidade de Niterói. O evento começou pouco depois das 20 horas e só terminou às 3 horas da madrugada do dia seguinte. O salão dourado do clube, ornamentado com lindas flores e arranjos ricos em detalhes, ficou lotado de amigos e parentes do casal. Bianca e Carlos Eduardo haviam programado passar a lua de mel na Europa e nem tiveram muito tempo para descansar, pois à tarde já estavam no Aeroporto Internacional Tom Jobim para embarcar no voo 447 da Air France. "Os dois estavam muito eufóricos e a moça me surpreendeu pelo jeito simples dela", contou ao Estado um dos funcionários do Iate Clube. De acordo com um amigo da família, os parentes do casal se reuniram ontem, desde cedo, na casa do pai de Bianca, Renato Machado, em Niterói, a fim de aguardar informações sobre o paradeiro dos passageiros do voo 447 da Air France. Bianca é sobrinha e neta de desembargadores - Renata Cotta e Enéas Cotta, respectivamente.