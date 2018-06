Casamento comunitário reúne 20 casais no Morro dos Macacos, no Rio

SÃO PAULO - Vinte casais oficializaram a união nesta sexta-feira, 2, pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos, na zona norte do Rio de Janeiro. As alianças e as certidões foram doadas aos noivos, assim como os vestidos de noiva, buquês e bufê. As noivas chegaram à Associação Atlética da Light - espaço cedido para o evento - num ônibus. Os 20 casais entraram no salão ao som da Marcha Nupcial. Um capelão da PM realizou a celebração.