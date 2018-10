Mil padres por ano largam a batina para se casar, diz pesquisador

VATICANO - O assunto não é novo. Mas voltou a ser lembrado esta semana entre as paredes do Vaticano, graças à intervenção do episcopado belga. Com mil “deserções” por ano para o casamento, não seria a hora de a Igreja Católica rever a ordenação de homens casados? O tema acabou não avançando, mas pode até ser retomado no ano que vem, quando haverá um sínodo específico sobre a Amazônia.

O tema, polêmico, foi lançado pelo auxiliar de Bruxelas, d. Jean Kockerols, a seus cerca de 300 colegas de episcopado que participaram até sábado, 27, do encontro voltado para discussão de vocações juvenis. “Estou convencido de que os jovens que decidiram casar-se também podem ser chamados pela Igreja a servir, especialmente no ministério sacerdotal”, disse, sob aplausos.

Em entrevistas posteriores, Kockerols alegou também ter recebido apoio de outros prelados. “Disseram: Deves continuar nesta direção, mas no café (nos intervalos).” Nos debates públicos, o tema não avançou. “Estou decepcionado com a falta de reações públicas. Um bispo chegou a comparar o tema com as estalactites (formações rochosas sedimentares que se originam no teto de uma gruta), que demoram muito tempo a crescer.”

A diminuição do número de sacerdotes em todo o mundo é um dos fenômenos que mais afeta a Igreja Católica no mundo – há crescimento apenas na África e na Ásia. Indagado em várias ocasiões, o papa Francisco recordou que a proibição de ordenar padres não faz parte da doutrina inicial da Igreja – que permitiu o casamento até o século 11. O primeiro papa, Pedro, apóstolo de Jesus, era casado. Além disso, ritos católicos orientais e ortodoxos já admitem a ordenação de sacerdotes casados.

Uma investigação independente, apresentada no Vaticano em pleno Sínodo, aponta para a perda de 60 mil sacerdotes nas últimas décadas – pessoas que deixaram a batina para casar. O estudo corrobora outro levantamento, de 2007, que apontava para a perda de 69 mil padres, com essa motivação, entre 1964 e 2004. Em 2016, havia 414 mil sacerdotes católicos em todo o mundo. Segundo o vaticanista italiano Enzo Romeo, autor de um livro sobre o tema, são mil abandonos por ano – e vale considerar que a Itália só tem 8 mil sacerdotes.

O tema pode voltar com força no ano que vem. Um documento preparatório para o Sínodo da Amazônia, publicado em junho, observou que “o clamor de milhares de comunidades privadas da Eucaristia de domingo por longos períodos de tempo (pela falta de padres)” precisa ser ouvido. E sugere o ordenamento “viri probati” – de homens idosos, casados, mas com caráter e reconhecimento da comunidade (uma ideia que teria aval do papa Francisco, segundo jornais alemães). Outra ideia é dar às mulheres atuantes na região um “ministério oficial”. Uma polêmica, aliás, ainda maior.