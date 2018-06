Casarão desaba e deixa 4 mortos e 1 ferido em Salvador

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram na madrugada desta terça-feira, 17, e uma ficou ferida no desabamento de um casarão no bairro do Taboão, na cidade antiga, em Salvador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura fragilizada do prédio não suportou a forte chuva e os ventos que atingiram a capital baiana na noite de ontem.

Uma adolescente foi resgatada com ferimentos e encaminhada ao Hospital Geral do Estado.