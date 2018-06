Casas ameaçam ruir ao lado de córrego na zona sul de SP Três residências construídas no final da Rua Wilson Pereira de Almeida, em Vila Babilônia, região do Jabaquara, na zona sul da capital paulista, tiveram de ser desocupadas rapidamente pelos moradores às 3h50 da madrugada desta terça-feira após apresentarem sinais de que iriam ruir. Segundo o Corpo de Bombeiros, as casas foram construídas ao lado do córrego Jabaquara, junto à Favela Alba, e teriam sofrido danos na estrutura por causa da chuva. A Defesa Civil Municipal não descarta a possibilidade de que as casas vizinhas também estejam condenadas. Agentes da subprefeitura do Jabaquara também foram acionados.