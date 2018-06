Casas de policiais são atacadas na zona norte de São Paulo Policiais militares do 5º Batalhão estão desde as 4h45 da madrugada desta sexta-feira à procura de bandidos que atacaram duas casas na zona norte da capital paulista, que pertencem a um tenente-coronel da PM e a um policial civil. Segundo as primeiras informações da polícia, os criminosos atiraram contra as fachadas das residências, jogaram artefatos explosivos e escreveram o nome completo de um dos policiais no muro de uma delas. Também desenharam um caixão no muro da outra. Não há informações sofre feridos.