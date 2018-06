Caseiro do goleiro Bruno é preso no centro de Belo Horizonte

FRANCA - Condenado por envolvimento no sequestro e no assassinato de Eliza Samudio, foi preso na manhã desta quarta-feira, 21, Elenilson Vítor da Silva Damasceno, ex-caseiro do sítio do goleiro Bruno Fernandes. Ele estava foragido da Justiça e foi localizado pela Guarda Civil Municipal no centro de Belo Horizonte.

Ele foi abordado na Rua Curitiba pelos guardas, que realizavam patrulhamento de motocicleta na área central da cidade. Damasceno alegou que estava indo trabalhar em um loja, mas, ao puxarem sua ficha, os guardas descobriram que ele era procurado pela Justiça.

Damasceno foi encaminhado para a Central de Flagrantes, localizada no bairro Floresta, na zona leste. Ele foi condenado em agosto de 2013 a três anos de reclusão por sequestro e cárcere privado de Eliza e de seu filho, o Bruninho.